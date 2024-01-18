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Війна з Росією: хроніка
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Українські війська відбили 76 атак ворога, найбільше - на Авдіївському напрямку, - Генштаб

18 січня, 2024 четвер
06:53
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони протягом минулої доби відбили 76 атак росіян на 7 напрямках. Найбільше з них на Авдіївському - 27

Про це 18 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Армія РФ завдала 9 ракетних та 128 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили два засоби ППО та три радіолокаційні станції ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.

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