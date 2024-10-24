Українські кіберфахівці атакували сайти 13 російських компаній
До Дня підрозділів спецпризначення збройних сил РФ, що святкують в Росії 24 жовтня, українські хакери вразили сайти 13 ворожих компаній
Про це повідомляє АрміяInform.
Зокрема, кіберфахівці зламали сайти "РосХимЗащита", що виробляє засоби індивідуального захисту для РФ, Фонд "Русь великая", що просуває проросійську ідеологію, а також сайти підприємств, які залучені до кредитування учасників агресії РФ - "Залог", "МФК "Джой Мани"".
На стартових сторінках уражених сайтів з'явилося зображення начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова з віршем про спецпризначенців та "побажаннями".
Фото: АрміяInform
Крім того, у відповідні структури були передані особисті дані російських військових, здобуті під час операції, та інші потенційно цікаві дані.
- Минулого тижня фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили кібератаку на супутниковий зв'язок в Росії.
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