Українські кіберфахівці атакували сайти 13 російських компаній

Про це повідомляє АрміяInform.

Зокрема, кіберфахівці зламали сайти "РосХимЗащита", що виробляє засоби індивідуального захисту для РФ, Фонд "Русь великая", що просуває проросійську ідеологію, а також сайти підприємств, які залучені до кредитування учасників агресії РФ - "Залог", "МФК "Джой Мани"".

На стартових сторінках уражених сайтів з'явилося зображення начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова з віршем про спецпризначенців та "побажаннями".

Фото: АрміяInform



Крім того, у відповідні структури були передані особисті дані російських військових, здобуті під час операції, та інші потенційно цікаві дані.