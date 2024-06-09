Український винищувач вперше вразив ціль на території Росії, - Sky News

Про це в інтерв'ю Sky News повідомило українське військове джерело.

"Місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в Білгороді", - зазначило джерело.

Наразі невідомо, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, й чи була це західна зброя, чи ні.

"Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території Росії", - додав український військовий, який говорив на умовах анонімності.

Водночас міністерство оборони Росії заявило про збиття кількох українських безпілотників у Білгородській області, одна, як стверджують у виданні, поки незрозуміло, чи було це частиною одного обстрілу.