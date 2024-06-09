За 589 км від лінії зіткнення: у РФ вперше уражено винищувач Су-57, - ГУР
У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.
"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ГУР, Су-57 є найсучаснішим винищувачем Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
За даними розвідки, на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
У ГУР також наголошують, що ураження Су-57 - перший подібний випадок в історії.
- Нещодавно військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що, за попередніми оцінками, РФ має до 10 одиниць винищувачів Су-57.
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