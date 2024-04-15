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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У Defense Express назвали кількість літаків Су-57, які РФ має на озброєнні

15 квітня, 2024 понедiлок
16:53
Війна з Росією

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що, за попередніми оцінками, РФ має до 10 одиниць винищувачів Су-57

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російські літаки Су-57 є носіями ракет Х-69. Саме цей тип ракет, як показали останні події, може проривати нашу протиповітряну оборону. Саме ракетою Х-69 буде уражено Трипільську ТЕЦ. Тут варто зазначити, що тактико-технічні характеристики цих ракет розширюють можливості окупантів для ударів по території України. Саме тому зліт літаків Су-57 в Росії буде призводити до оголошення повітряної тривоги по всій території України. На щастя, росіяни сьогодні мають невелику кількість таких ракет", - пояснив Рябих.

Експерт вважає, що через брак високотехнологічних компонентів РФ не може наростити виробництво літаків Су-57.

"Літак Су-57, який в Росії називають винищувачем 5-го покоління, насправді є літаком перехідного типу. Так, дійсно, росіяни намагаються довести його до 5-го покоління, але їм не вистачає технологій. Таких літаків РФ може мати десь до 10 одиниць. Відомо, що у 2022 році їх було виготовлено 6 одиниць, а у 2023 році окупанти змогли виготовити лише 3. Тому цілком ймовірно, що такі темпи виробництва Су-57 повʼязані з обмеженням росіян до певної компонентної бази", - додав він.

Теги:
Росія
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
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