У Defense Express назвали кількість літаків Су-57, які РФ має на озброєнні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російські літаки Су-57 є носіями ракет Х-69. Саме цей тип ракет, як показали останні події, може проривати нашу протиповітряну оборону. Саме ракетою Х-69 буде уражено Трипільську ТЕЦ. Тут варто зазначити, що тактико-технічні характеристики цих ракет розширюють можливості окупантів для ударів по території України. Саме тому зліт літаків Су-57 в Росії буде призводити до оголошення повітряної тривоги по всій території України. На щастя, росіяни сьогодні мають невелику кількість таких ракет", - пояснив Рябих.

Експерт вважає, що через брак високотехнологічних компонентів РФ не може наростити виробництво літаків Су-57.

"Літак Су-57, який в Росії називають винищувачем 5-го покоління, насправді є літаком перехідного типу. Так, дійсно, росіяни намагаються довести його до 5-го покоління, але їм не вистачає технологій. Таких літаків РФ може мати десь до 10 одиниць. Відомо, що у 2022 році їх було виготовлено 6 одиниць, а у 2023 році окупанти змогли виготовити лише 3. Тому цілком ймовірно, що такі темпи виробництва Су-57 повʼязані з обмеженням росіян до певної компонентної бази", - додав він.