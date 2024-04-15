У Defense Express назвали кількість літаків Су-57, які РФ має на озброєнні
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що, за попередніми оцінками, РФ має до 10 одиниць винищувачів Су-57
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Російські літаки Су-57 є носіями ракет Х-69. Саме цей тип ракет, як показали останні події, може проривати нашу протиповітряну оборону. Саме ракетою Х-69 буде уражено Трипільську ТЕЦ. Тут варто зазначити, що тактико-технічні характеристики цих ракет розширюють можливості окупантів для ударів по території України. Саме тому зліт літаків Су-57 в Росії буде призводити до оголошення повітряної тривоги по всій території України. На щастя, росіяни сьогодні мають невелику кількість таких ракет", - пояснив Рябих.
Експерт вважає, що через брак високотехнологічних компонентів РФ не може наростити виробництво літаків Су-57.
"Літак Су-57, який в Росії називають винищувачем 5-го покоління, насправді є літаком перехідного типу. Так, дійсно, росіяни намагаються довести його до 5-го покоління, але їм не вистачає технологій. Таких літаків РФ може мати десь до 10 одиниць. Відомо, що у 2022 році їх було виготовлено 6 одиниць, а у 2023 році окупанти змогли виготовити лише 3. Тому цілком ймовірно, що такі темпи виробництва Су-57 повʼязані з обмеженням росіян до певної компонентної бази", - додав він.
- 17 лютого стало відомо, що російський агресор використав новітні крилаті ракети Х-69 для обстрілу України 7 лютого.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були сучасні системи ППО Patriot.
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