Росія почала застосовувати для ударів по Україну новітні крилаті ракети Х-69
Російський агресор використав новітні крилаті ракети Х-69 для обстрілу України
Про це повідомляють видання "Мілітарний" та The War Zone.
Відомо, що росіяни використали Х-69 під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого.
"Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили", - йдеться у повідомленні.
Х-69 входить до комплексу озброєння російського винищувача Су-57. Виробник заявив, що ракета також може застосовуватися з Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С та МіГ-29К.
Росіяни заявляють, що Х-69 несе бойову частину вагою 310 кг при повній масі ракети у 710 кг. Максимальна дальність ураження складає 290 км, а швидкість польоту – близько 700-1000 км на годину.
Фото: з відкритих джерел
- 17 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що новою основною метою нещодавніх атак Росії є шкода економіці України.
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