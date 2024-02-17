Росія почала застосовувати для ударів по Україну новітні крилаті ракети Х-69

Про це повідомляють видання "Мілітарний" та The War Zone.

Відомо, що росіяни використали Х-69 під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого.

"Тривалий час ракета Х-69 перебувала у розробці, але повномасштабна російсько-українська війна загострила потребу у високоточному далекобійному озброєнні, і, вочевидь, процес розробки й виробництва пришвидшили", - йдеться у повідомленні.

Х-69 входить до комплексу озброєння російського винищувача Су-57. Виробник заявив, що ракета також може застосовуватися з Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С та МіГ-29К.

Росіяни заявляють, що Х-69 несе бойову частину вагою 310 кг при повній масі ракети у 710 кг. Максимальна дальність ураження складає 290 км, а швидкість польоту – близько 700-1000 км на годину.

Фото: з відкритих джерел