Намагаються знеструмити промисловість: Кубраков назвав нову мету атак РФ на енергетику України

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, пише Інтерфакс.

"Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони", - сказав він.

За словами Кубракова, захист енергетичної інфраструктури України залишається актуальним завданням, адже наразі не існує стовідсоткової гарантії її безпеки. Тому необхідно вживати всіх можливих заходів для посилення захисту енергооб'єктів.

"Цієї зими ми набагато сильніші, незважаючи на всі ці проблеми й атаки", - додав він.