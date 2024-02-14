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Українську ППО підсилили обладнанням, яке допомагає швидше реагувати на атаки РФ

14 лютого, 2024 середа
18:29
Війна з Росією

Українські сили ППО отримали обладнання, яке допомагає завжди бути на зв’язку та оперативніше реагувати на атаки РФ. Посилення протиповітряної оборони пришвидшує реакцію зенітних ракетних підрозділів із кількох хвилин до лічених секунд

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Нове обладнання Повітряне командування "Центр" отримало в межах проєкту "Запакуй небо – прокачай ППО", який реалізували благодійний фонд "Повернись живим" і компанія Нова пошта. За 7 місяців організатори зібрали 330 млн грн.

"Даний проєкт має стати основою, золотим стандартом розвитку зв’язку в Повітряних силах і Сухопутних військах", – розповів журналістам консультант БФ "Повернись живим" Олексій Дубинка.

Що отримали сили ППО

  • комплексні апаратні зв’язку

Це прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, аби ефективно виконувати бойові завдання. КАЗи повністю енергонезалежні. Простими словами, ці обладнані авто — нервова система ППО. Вони супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Одна система коштує близько 7 млн грн.

  • рюкзаки мобільних вогневих груп

Це фактично автономні хаби із захищеним звʼязком, які дають змогу екіпажам вчасно отримати накази, інформацію про рух ворожих цілей, інші дані для їхнього знищення.

  • носимі комплекти зв’язку та управління

Це спеціальні валізи, які легко розкладаються в мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроєктували спеціалісти Фонду спільно з військовими, враховуючи виклики російсько-української війни. Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Всередині цього кейсу – комплект меблів, великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, ір-телефони та інше.

"Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удару. Рухомі пункти — більш захищені, бо мобільні, але через їхній невеликий розмір є певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ — це поєднання найкращих якостей рухомих і стаціонарних пунктів управління. По-перше, носимі комплекти зв’язку та управління забезпечують мобільність, а отже, безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. По-друге, немає обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні — потрібні хвилини, а не дні. НКЗУ зручні для використання, зокрема на звільнених територіях. Маючи в арсеналі такі засоби, підрозділи ППО будуть більш захищені та ще ефективніші", — пояснив консультант "Повернись живим" Олексій Дубинка.

Вартість одного комплекту перевищує 1 млн грн.

"Повернись живим" і Нова пошта продовжуватимуть одразу по готовності передавати військовим обладнання, виготовлене в межах проєкту.

Теги:
Відео
Новини
Україна
ППО
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