Умєров наголосив Остіну на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і наголосив на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Умєров розповів Остіну детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.
"Наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет для них", – зазначив він.
Умєров також висловив вдячність очільнику Пентагону за його постійну підтримку.
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