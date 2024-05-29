Умєров, Сирський і Остін обговорили право України завдавати ударів по території РФ американською зброєю

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

"Сьогодні мав щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський детально доповів щодо ситуації на полі бою. Я окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад. Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів", - заявив міністр оборони України.

Умєров також звернув увагу, що росіяни продовжують скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту.

"Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території. Вдячний нашим американським партнерам за постійну підтримку та допомогу", - додав Умєров.