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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів, - Умєров

РФ має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів, - Умєров

28 травня, 2024 вiвторок
17:50
Війна з Росією Рустем Умєров

Український міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Російська Федерація має близько пів мільйона військових в Україні та поблизу її кордонів. Водночас вона готується залучити додаткові людські сили

Зміст

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

За словами Умєрова, ворог має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів. Також окупанти готуються залучити ще 200-300 тис. осіб.

Водночас Reuters зазначає, що оборонний персонал України становить у понад один мільйон людей.

"Військові аналітики оцінюють чисельність українського оборонного персоналу, включаючи служби безпеки та правоохоронних органів, у понад мільйон", - додають у матеріалі.

  • 26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська збирають нове угруповання біля кордону - за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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