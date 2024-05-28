РФ має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів, - Умєров

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

За словами Умєрова, ворог має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів. Також окупанти готуються залучити ще 200-300 тис. осіб.

Водночас Reuters зазначає, що оборонний персонал України становить у понад один мільйон людей.

"Військові аналітики оцінюють чисельність українського оборонного персоналу, включаючи служби безпеки та правоохоронних органів, у понад мільйон", - додають у матеріалі.