РФ має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів, - Умєров
Український міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Російська Федерація має близько пів мільйона військових в Україні та поблизу її кордонів. Водночас вона готується залучити додаткові людські сили
Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.
За словами Умєрова, ворог має близько 500 тис. військових в Україні та поблизу її кордонів. Також окупанти готуються залучити ще 200-300 тис. осіб.
Водночас Reuters зазначає, що оборонний персонал України становить у понад один мільйон людей.
"Військові аналітики оцінюють чисельність українського оборонного персоналу, включаючи служби безпеки та правоохоронних органів, у понад мільйон", - додають у матеріалі.
- 26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська збирають нове угруповання біля кордону - за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе