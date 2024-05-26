Зеленський: Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів, записаному в зруйнованій друкарні в Харкові, яку днями атакували росіяни.

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу", - сказав президент.

За його словами, Росія збирає інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.

"Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, - ред.) - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - підкреслив Зеленський.