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Зеленський: Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону

26 травня, 2024 неділя
11:18
Війна з Росією Володимир Зеленський, Харків

Російські окупаційні війська збирають нове угруповання біля кордону - за 90 кілометрів на північний захід від Харкова

Зміст

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до світових лідерів, записаному в зруйнованій друкарні в Харкові, яку днями атакували росіяни.

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу", - сказав президент.

За його словами, Росія збирає інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.

"Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, - ред.) - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - підкреслив Зеленський.

  • Раніше президент повідомляв, що розпочата 10 травня 2024 року російською армією операція на північному сході Харківщини, де було прорвано державний кордон та окуповано кілька українських сіл, принесла агресору непропорційні людські втрати.
Теги:
Україна
Росія
Харків
Володимир Зеленський
російська армія
Харківщина
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