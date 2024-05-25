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Зеленський: спроба прориву на Харківщині вже коштувала Росії втрат у співвідношенні 1 до 8

25 травня, 2024 субота
13:29
Війна з Росією Map. Харківщина_2205

Розпочата 10 травня 2024 року російською армією операція на північному сході Харківщини, де було прорвано державний кордон та окуповано кілька українських сіл, принесла агресору непропорційні людські втрати

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Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, що вийшло у суботу, 25 травня.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", - наголосив глава держави.

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Окупанти, як зазначив Зеленський, не рахуються з втратами, оскільки Путін байдужий до смертей - як своїх громадян, так і чужих.

"Путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя. Мало того, йому начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому начхати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових", - заявив президент.

"І скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього тижня було близько 2-3 тис. жертв - я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", - додав Зеленський.

Бої у напрямку Липців та всередині Вовчанська: що там зараз

Станом на середу дня суботи, 25 травня 2024 року, за даними українського командування, OSINT-спостерігачів та журналістів, подальшого просування російських військ немає. Лінію фронту стабілізовано.

Сили оборони й надалі відбивають спроби штурму стратегічно важливого великого села Липці, а також не дають противнику просунутися далі в межах міської забудови міста Вовчанська.

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"На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі", - інформував об 11:00 Генштаб ЗСУ.

Попри це низка узятих росіянами прикордонних українських сіл й надалі перебуває під окупацією.

Теги:
Харків
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Харківщина
втрати окупантів
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