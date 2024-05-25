Зеленський: спроба прориву на Харківщині вже коштувала Росії втрат у співвідношенні 1 до 8
Розпочата 10 травня 2024 року російською армією операція на північному сході Харківщини, де було прорвано державний кордон та окуповано кілька українських сіл, принесла агресору непропорційні людські втрати
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, що вийшло у суботу, 25 травня.
"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", - наголосив глава держави.
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Окупанти, як зазначив Зеленський, не рахуються з втратами, оскільки Путін байдужий до смертей - як своїх громадян, так і чужих.
"Путіну абсолютно начхати на розуміння людського життя. Мало того, йому начхати на те, хто якою мовою говорить. Йому начхати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових", - заявив президент.
"І скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього тижня було близько 2-3 тис. жертв - я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", - додав Зеленський.
Бої у напрямку Липців та всередині Вовчанська: що там зараз
Станом на середу дня суботи, 25 травня 2024 року, за даними українського командування, OSINT-спостерігачів та журналістів, подальшого просування російських військ немає. Лінію фронту стабілізовано.
Сили оборони й надалі відбивають спроби штурму стратегічно важливого великого села Липці, а також не дають противнику просунутися далі в межах міської забудови міста Вовчанська.
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"На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі", - інформував об 11:00 Генштаб ЗСУ.
Попри це низка узятих росіянами прикордонних українських сіл й надалі перебуває під окупацією.
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