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Головна Війна з Росією Де на фронті росіяни мають найбільші втрати: свіжі дані від Генштабу

Де на фронті росіяни мають найбільші втрати: свіжі дані від Генштабу

25 травня, 2024 субота
11:40
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 103 бойових зіткнення. Російський ворог зазнає значних втрат на трьох напрямках

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Про це 25 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі. 

За уточненими даними, за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими  та 113 пораненими. Також ЗСУ знищили п’ять ворожих артсистем, вісім БПЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Уражено 24 бліндажі противника.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки. 

За уточненими даними за минулу добу втрати противника на Куп’янському напрямку склали 123 особи. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину. 

На Лиманському напрямку відбито ворожу атаку в районі Торського. 

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки.  Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших військ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки. 

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку втрати противника склали 286 загарбників вбитими та пораненими. ЗСУ знищили три танки, чотири автомобілі та склад з боєприпасами. Крім того, пошкоджено два ворожих танки, бронетранспортер і два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник спробував витіснити підрозділили Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

На Оріхівському напрямку відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Окупанти за добу 3272 рази обстріляли позиції ЗСУ

Протягом минулої доби на всіх ділянках фронту відбулося загалом 103 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, ворог завдав два ракетні удари із використанням трьох ракет, 48 авіаційних ударів КАБами, та задіяв 972 дрони-камікадзе. Окупанти 3272 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних видів озброєння, із них 90 – з реактивних систем залпового вогню.

Вже з початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи.
Сили оборони продовжують оборонну операцію, зосереджують основні зусилля на відсічі нападу противника та відновлення територіальної цілісності України.

Від початку доби російські окупанти здійснили 479 обстрілів позицій наших військ, з них сім з використанням реактивних систем залпового вогню. Також окупанти застосували 25 ударних дронів-камікадзе.

ЗСУ уразили 17 районів зосередження особового складу РФ

Протягом минулої доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та два об’єкти інфраструктури противника.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників безповоротними та санітарними склали  1148 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 11 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

  • За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна армія втратила понад 500 тисяч своїх військових. Лише за добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів.
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