Умєров заявив, що питання відставки Буданова не обговорюється, - член комітету ВР

Про це повідомив народний депутат і заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

Мисягін розповів, що вчора, 1 жовтня, проходило засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Оскільки засідання не було закритим, він може оприлюднити подробиці.

"Так ось, на засіданні був присутній Міністр оборони Рустем Умеров, і його попросили прокоментувати новини, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова. На що шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється", - зазначив нардеп.

Чутки про відставку Буданова

В неділю, 29 вересня, портал NV із посиланням на власне джерело у силових органах повідомив, що нинішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку.

Зазначалося, що його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - йшлося у матеріалі NV.

Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.