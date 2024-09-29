Варіант відставки Буданова існує, - NV
Нинішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку. Його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко
Про це із посиланням на власне джерело у силових органах в неділю, 29 вересня 2024 року, поінформував портал NV.
"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - пише NV.
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Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Буданов на чолі ГУР: основні здобутки
Кирило Буданов очолив Головне управління розвідки понад 4 роки тому, 5 серпня 2020 року.
За цей час на його рахунку є такі успішні напрямки діяльності:
- знищення далекобійними дронами українського виробництва арсеналів та складів зі зброєю вглибині території РФ,
- вигнання основних сил Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму - спільно із СБУ, ВМС,
- десантування й диверсії на морському узбережжі Криму, на поки що підконтрольній РФ частині Херсонщини та на "вишках Бойка",
- підготовка до Курської офензиви,
- взаємодія зі збройними підрозділами російської опозиції та поневолених Москвою народів - РДК, Легіоном "Свобода Росії", "Сибірським батальйоном", Батальйоном імені Шейха Мансура тощо.
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