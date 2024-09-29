Варіант відставки Буданова існує, - NV

Про це із посиланням на власне джерело у силових органах в неділю, 29 вересня 2024 року, поінформував портал NV.

"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - пише NV.

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Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Буданов на чолі ГУР: основні здобутки

Кирило Буданов очолив Головне управління розвідки понад 4 роки тому, 5 серпня 2020 року.

За цей час на його рахунку є такі успішні напрямки діяльності: