Унаслідок нічної атаки РФ на Херсон постраждав заступник голови облради – вдруге за літо

Про це він повідомив Укрінформу.

"Знову мене вночі зачепило під час артилерійського обстрілу житлової забудови середмістя - наразі лікарі наполягли на госпіталізації", - розповів перший заступник голови облради.

За його словами, під час обстрілу він перебував у приміщенні, осколкових поранень немає, він постраждав від вибухової хвилі - отримав контузію.

Оскільки це вдруге, коли Соболевський постраждав унаслідок обстрілів, він вирішив цього разу не відмовлятися від госпіталізації, проте продовжує працювати з лікарні.

За даними пресслужби Херсонської ОВА, вночі російська армія з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона, внаслідок чого 35-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

"Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Він отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Пізніше до лікарні звернувся ще один чоловік, який цієї ночі постраждав через російський обстріл середмістя Херсона.

У 44-річного херсонця – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його госпіталізували.