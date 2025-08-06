Унаслідок нічної атаки РФ на Херсон постраждав заступник голови облради – вдруге за літо
У Херсоні внаслідок обстрілів, які російська окупаційна армія здійснила в ніч на 6 серпня, постраждав перший заступник голови облради Юрій Соболевський
Про це він повідомив Укрінформу.
"Знову мене вночі зачепило під час артилерійського обстрілу житлової забудови середмістя - наразі лікарі наполягли на госпіталізації", - розповів перший заступник голови облради.
За його словами, під час обстрілу він перебував у приміщенні, осколкових поранень немає, він постраждав від вибухової хвилі - отримав контузію.
Оскільки це вдруге, коли Соболевський постраждав унаслідок обстрілів, він вирішив цього разу не відмовлятися від госпіталізації, проте продовжує працювати з лікарні.
За даними пресслужби Херсонської ОВА, вночі російська армія з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона, внаслідок чого 35-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
"Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Він отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Пізніше до лікарні звернувся ще один чоловік, який цієї ночі постраждав через російський обстріл середмістя Херсона.
У 44-річного херсонця – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його госпіталізували.
- У ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну дронами, внаслідок чого дістали поранення цивільні, на Одещині пошкоджено газову інфраструктуру.
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