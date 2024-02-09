Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
Кабінет міністрів України у п'ятницю, 9 лютого, надав територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки право працювати цілодобово
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, було внесено зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відтак ТЦК отримали право цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП)
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів
- вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час
Раніше у ТЦК Києва заявили, що не можуть "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає.
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