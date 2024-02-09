Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було внесено зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відтак ТЦК отримали право цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП)

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час

Раніше у ТЦК Києва заявили, що не можуть "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає.