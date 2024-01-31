Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У ТЦК Києва розповіли, чи мають право затримувати людей на вулицях

У ТЦК Києва розповіли, чи мають право затримувати людей на вулицях

31 січня, 2024 середа
14:52
Суспільство ЗСУ, мобілізація

У ТЦК Києва заявили, що не можуть "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає

Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий.

За його словами, співробітники ТЦК можуть зупинити людину на вулиці або на блокпості.

"Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції", - сказав Новосядлий.

"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", - додав він.

При цьому представник ТЦК Києва підкреслив, що уточнення даних є обов'язком громадян під час дії воєнного стану.

"Ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов’язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані. Не задача ТЦК займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця. Це обов’язок громадянина прийти й уточнити свої дані. Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", - резюмував Новосядлий.

  • У лютому минулого року в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій.
  • 9 січня 2024 року голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і "пакують" у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування.
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець також назвав застосування сили до людей із боку працівників ТЦК порушенням.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
Віталій Гайдукевич
Автор Віталій Гайдукевич
30 січня, 2024 вiвторок
Відставку Залужного таки готували
31 січня, 2024 середа
Росія вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини
Віктор Шлінчак
Автор Віктор Шлінчак
31 січня, 2024 середа
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
16:16
кіберзахист
ГУР: сервери і мережі РФ - законна ціль для українських кіберфахівців
16:15
на фото: уламки
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
16:09
марихуана
В Україні працюють над створенням реєстру виробників коноплі
16:09
OPINION
Віталій Шабунін
Як "слуги народу", Татаров і суддя ВАКС відмазують від тюрми Микитася
16:06
Ексклюзив
Микола Маломуж
Україна вже має можливості секторально завдавати ударів по об'єктах в тилу ворога, - генерал Маломуж
15:49
Олександр Лисенко
У Сумах депутати міськради проголосували за дострокове припинення повноважень мера Лисенка
15:43
вибори до Держдуми
На ТОТ Запорізької області почали реєструвати фейкових виборців, - Центр нацспротиву
15:38
Держдума РФ. Виступає Володін
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна за "фейки" про армію
15:27
музика
Не дійшли згоди щодо роялті артистам: Universal видалить свою музику з TikTok
15:27
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Лінія бойового зіткнення майже не рухається: 47-ма бригада "Магура" про ситуацію в Авдіївці
15:24
Міністерство оборони
Міноборони протягом січня запобігло постачанню військовим 362 тонн неякісних продуктів
15:01
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росіяни скинули вибухівку на літнє подружжя у Бериславі, потерпілих госпіталізували
14:47
Україна повернула 207 захисників
З російського полону додому повернулися 207 українців
14:46
На Сумщині затримали дезертира, який вимагав 100 тис. грн у дружини військовополоненого
14:23
Єврокомісія
Єврокомісія запропонувала продовжити безмитний режим для України до червня 2025 року
14:10
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Через російську агресію в Україні загинули майже 10 тис. мирних жителів, – Нацполіція
14:08
Російські військові
В Україні за воєнні злочини очно засудили 22 російських військових, - заступник голови Нацполіції
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Звільнити Залужного. Чому Зеленський хоче обезголовити армію у війні з РФ?
13:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:53
Німеччина Україна
БТР, артснаряди, ракета IRIS-T: Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні
13:32
Денис Шмигаль
Російська агресія в Україні: уряд оцінив збитки довкіллю у 2,2 трлн грн
13:29
Україна ЄС
Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати стосовно допомоги Україні, аби подолати опір Угорщини, - Reuters
13:22
Андрій Юсов
У ГУР підтвердили використання Росією артснарядів з КНДР у війні проти України
13:21
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
ЄС планує створити військово-морську місію для захисту від хуситів у Червоному морі
13:18
За 2023 рік із прифронтових територій евакуювали майже 3 тис. дітей
13:10
дрон
У Криму окупанти набирають студентів на курси операторів дронів, а потім агітують вступати до війська РФ, - ЦНС
13:04
Ігор Кондратюк
Кондратюк назвав жарти "Кварталу 95" антиукраїнськими та пояснив, чому не дивиться шоу
13:01
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку лютого
13:00
зерно, пшениця, комбайн
Гуманітарне розмінування: у Мінекономіки розповіли, скільки сільгоспземель обстежили за січень
12:50
На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський
На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський
12:36
росія мобілізація
РФ більше не пропонує короткострокових контрактів для ув'язнених, - британська розвідка
12:35
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Може статися так, що почнуть шукати цапа-відбувайла": Селезньов про чутки навколо відставки Залужного
12:25
До довічного увʼязнення засуджено експоліцейського
На Харківщині за держзраду вперше до довічного ув'язнення засудили експоліцейського
12:23
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
В Україну прибула заступниця держсекретаря США Нуланд
12:21
на фото: Покази фільму "Буча" у США
В Українському домі у США показали художній фільм "Буча", який розвіює міфи російської пропаганди
12:20
Всеволод Князєв
За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу, - Центр протидії корупції
12:19
відключення електроенергії
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 31 січня
12:06
OPINION
Сергій Руденко
Відкладена відставка Залужного
11:54
Alyona Alyona
Alyona Alyona відреагувала на образи від Іванова і Петрова щодо її зовнішності
11:52
навчання з протидії ДРГ
Сили оборони пройшли навчання з протидії ДРГ у Північній операційній зоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV