У ТЦК Києва розповіли, чи мають право затримувати людей на вулицях
У ТЦК Києва заявили, що не можуть "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає
Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий.
За його словами, співробітники ТЦК можуть зупинити людину на вулиці або на блокпості.
"Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції", - сказав Новосядлий.
"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", - додав він.
При цьому представник ТЦК Києва підкреслив, що уточнення даних є обов'язком громадян під час дії воєнного стану.
"Ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов’язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані. Не задача ТЦК займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця. Це обов’язок громадянина прийти й уточнити свої дані. Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", - резюмував Новосядлий.
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