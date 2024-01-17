"У них таких прав немає": Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які викрадають людей на вулицях
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець прокоментував випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК
Про це він заявив в інтерв'ю NV.
За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.
"Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - підкреслив Лубінець.
Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.
"Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих", - розповів Лубінець.
- У лютому минулого року в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій.
- 9 січня 2024 року голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і пакують у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування.
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