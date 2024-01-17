"У них таких прав немає": Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які викрадають людей на вулицях

Про це він заявив в інтерв'ю NV.

За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.

"Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - підкреслив Лубінець.

Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.

"Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих", - розповів Лубінець.