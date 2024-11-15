Уряд встановив доплату українським військовим, які воюють на території РФ

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що в період дії воєнного стану військовим, які воюють у РФ, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень на місяць або одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання таких завдань.

Також ці виплати поширюються і на тих, хто через поранення, контузію або каліцтво, отримане під час виконання завдань на території РФ, проходить лікування або перебуває у відпустці для відновлення здоров’я.

Окрім того, уряд передбачив виплати родинам загиблого на території РФ військовослужбовця.

"Передбачено, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень", - поінформував Мельничук.