Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ
Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, підтримала в цілому законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Вказано, що законопроєкт щодо змін до статті 3 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" підтримав 321 депутат.
Він передбачає розширення соцзахисту на військовослужбовців та членів їхніх сімей з таких органів:
- ЗСУ
- інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями
- Служби зовнішньої розвідки України
- розвідувального органу Міністерства оборони України
- розвідувального органу ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
- Держприкордонслужби
"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - додав Железняк.
- Раніше Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну.
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