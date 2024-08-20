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Головна Суспільство Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ

Парламент ухвалив закон про статус військових, які воюють на території РФ

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
15:08
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, підтримала в цілому законопроєкт щодо статусу військових, які воюють на території РФ

Зміст

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко

Вказано, що законопроєкт щодо змін до статті 3 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" підтримав 321 депутат. 

Він передбачає розширення соцзахисту на військовослужбовців та членів їхніх сімей з таких органів:

  • ЗСУ
  • інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
  • державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями
  • Служби зовнішньої розвідки України
  • розвідувального органу Міністерства оборони України
  • розвідувального органу ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
  • Держприкордонслужби

"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", - додав Железняк. 

  • Раніше Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну. 
Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ВРУ
Війна з Росією
Військові новини
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