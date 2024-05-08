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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Усі ознаки нацизму на себе перебрала Росія, - Княжицький

8 травня, 2024 середа
10:15
Війна з Росією Микола Княжицький
Зміст

Народний депутат України Микола Княжицький заявив, що росіяни перебрали на себе усю методику гітлеризму й нацизму, побудувавши російський нацизм

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У світі розуміють, що таке Росія, якою вона була і якою вона є, але бояться ядерної зброї. Наразі Україна разом з Європою відзначає День перемоги над нацизмом і День пам'яті й примирення, і це серйозний крок до деколонізації. Чому Росія не хотіла відзначати це в один день з Європою? Тому що для Європи й світу це була перемога над тоталітарним режимом, над нацизмом, який потрібно було заборонити. У цивілізованому світі людське життя ставиться на перше місце і жодна людиноненависницька ідеологія не може бути вище за людське життя. Радянська система цього не прийняла, тому вони не могли ті самі цінності поділяти з європейцями й відзначати це в один день", - пояснив Княжицький.

За словами народного депутата, для росіян День перемоги над нацизмом - це свято поневолення Європи, яке вони називали звільненням Європи.

"Саме через те вони вкладали зовсім інші смисли в день відзначення 9 травня. Спочатку ці смисли закладалися при Сталіні, а в часи путінізму - це досягло свого піка. Це те, що ми називаємо побєдобєсієм. Це повне спотворення сенсу цієї перемоги, яку об'єднані нації отримали над нацизмом під час Другої світової війни", - зауважив Княжицький.

Микола Княжицький також додав, що усі ознаки нацизму на себе перебрав рашизм та Росія.

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"Сьогодні росіяни керуються тими самими принципами в міжнародній політиці, суспільному житті. Навіть церкву вони будують і хваляться тим, що в них є особисті речі Гітлера, і це церква російської армії. Тобто росіяни перебрали на себе усю методику гітлеризму й нацизму, побудували свій російський нацизм. Добре, що Україна є в європейській сім'ї народів, а не з нащадками Гітлера та Сталіна", - наголосив Княжицький.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Микола Княжицький
російська армія
ядерна зброя
геноцид українців
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