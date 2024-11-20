Утримання позицій ЗСУ на Курщині є важливішим, ніж на сході України, - військовий експерт Жмайло
Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що збереження українського плацдарму на Курщині має величезне значення для геополітичної ситуації
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Склади на Брянщині 67-го ракетно-артилерійського управління генштабу збройних сил РФ у першу чергу призначалися саме для угруповання військ "Сєвєр", яке намагається контрнаступати на український плацдарм на Курщині. Відповідно, щоб збити цей запал, ми вже кілька тижнів тому уразили нашими власними дронами склади "Тихорецьк" і "Торопець", - зауважив Жмайло.
За словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, знищення російського арсеналу в Брянській області змістило всі дедлайни РФ щодо ліквідації плацдарму ЗСУ на Курщині. Спочатку в росіян була запланована дата 1 жовтня, потім - 14 жовтня, а тепер вони перенесли її на 1 лютого.
"А до 25 лютого наступного року вони планують створити аналогічний дзеркальний плацдарм на Сумщині. Тому, на жаль, дуже боляче говорити цю тезу, але утримання нашого плацдарму на Курщині є дуже важливим для всіх геополітичних розкладів і навіть важливішим за утримання наших позицій на сході України, на Донеччині та Луганщині", - наголосив Жмайло.
- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- Протягом доби, 18 листопада, на фронті між двома арміями зафіксували 143 бойових зіткнення. На Курщині Сили оборони відбили 22 ворожі штурмові дії.
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