Утримання позицій ЗСУ на Курщині є важливішим, ніж на сході України, - військовий експерт Жмайло

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Склади на Брянщині 67-го ракетно-артилерійського управління генштабу збройних сил РФ у першу чергу призначалися саме для угруповання військ "Сєвєр", яке намагається контрнаступати на український плацдарм на Курщині. Відповідно, щоб збити цей запал, ми вже кілька тижнів тому уразили нашими власними дронами склади "Тихорецьк" і "Торопець", - зауважив Жмайло.

За словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, знищення російського арсеналу в Брянській області змістило всі дедлайни РФ щодо ліквідації плацдарму ЗСУ на Курщині. Спочатку в росіян була запланована дата 1 жовтня, потім - 14 жовтня, а тепер вони перенесли її на 1 лютого.

"А до 25 лютого наступного року вони планують створити аналогічний дзеркальний плацдарм на Сумщині. Тому, на жаль, дуже боляче говорити цю тезу, але утримання нашого плацдарму на Курщині є дуже важливим для всіх геополітичних розкладів і навіть важливішим за утримання наших позицій на сході України, на Донеччині та Луганщині", - наголосив Жмайло.