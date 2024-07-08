"Уже не існує нічого, звідки можна черпати об'єктивну інформацію": Федоров про пропаганду РФ на ТОТ Запоріжжя

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами посадовця, посилення мобілізаційних заходів, примус українців служити в російській армії та брати російські паспорти, абсолютно очевидні на окупованих територіях.

"От, наприклад, чому вони посилюють мобілізацію, крім очевидної причини? Щоб у російського суспільства не виникло дисонансу. Бо, якщо пропаганда розповідає, що росіяни звільняють, а не захоплюють територію, то місцеві жителі мають їм дякувати. А якщо дякують, то мають і воювати за цю країну, правильно? Щоб більше звільнили. А тут виходить, що мобілізація відбувається по всіх регіонах, крім окупованих, це дисонанс. Тому мобілізаційні заходи посилюються", - розповів Федоров.

Він підкреслив, що ворог і надалі буде використовувати наших людей як гарматне м'ясо, тож єдиний шлях запобігти цьому – виїхати з тимчасово окупованих територій, допоки така можливість взагалі існує.

Голова ОВА наголосив, що можливість виїжджати з ТОТ Запорізької області у місцевих ще є, хоч це і складний процес.

"Також ми розуміємо, що сьогодні дуже складно комунікувати з мешканцями, які знаходяться в окупації. Сьогодні родичі не можуть відвідати своїх в тимчасовій окупації, тому що в'їзд на окуповані території відбувається суто через Шереметьєво (аеропорт в Москві – ред.), а там постійні фільтраційні заходи і невідомо, пропустять чи не пропустять. Точніше навіть відомо, що пропускають лише 10%. Чому так? Не знаю. Можу здогадуватись, що контррозвідувальні заходи посилюються і вони не хочуть пускати тих, кому вони не впевнені на 100%", - каже Федоров.

Він також порівняв життя на окупованій території з мілітарною базою, на якій ворог намагається встановити свої правила.

Щодо російської пропаганди на ТОТ, Федоров зазначив, що мова вже не йде про її посилення, адже росіяни транслюють її "нескінченним потоком".

"Там вже не існує нічого, звідки ти можеш черпати об'єктивну інформацію. Тож об'єктивну інформацію ти маєш добувати, маєш її вишукувати. Пропаганда лежить на дорозі, а об'єктивну інформацію маєш постійно десь добувати. А психологія людини така, що вона буде більше вірити тій інформації, яка легкодоступна, ніж тій, яку треба здобути. Це не проблема, ми всі так мислимо", - наголосив очільник Запорізької ОВА.

Водночас він додав, що настрої людей на окупованій території змінюються, у більшості зростає зневіра. За словами посадовця, деякі люди вже не вірять, що їхні міста звільнять від окупантів.

"Але чи має це впливати на наші настрої щодо звільнення? Однозначно ні. Ворог питав наш настрій, коли заходив на наші землі? Ні. Тому, якщо хтось почне дискусію "ми вже змирилися", це ні на що не вплине. Мені все одно, хто з чим змирився у мене вдома. Абсолютно. Тому сьогодні ми маємо бути всіляко об'єднані навколо нашої держави і державності, навколо наших військових", - зауважив Федоров.