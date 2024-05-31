На ТОТ Запоріжжя РФ планує мобілізувати 150 тис. людей, ймовірно, забиратимуть літніх чоловіків, - депутат облради Ашурбеков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Інфраструктурно росіяни підготувалися дуже серйозно до мобілізації. Тому що відкрилася мережа військкоматів, так звані приписні столи на різних підприємствах. І окупанти вже дійшли до 60-річних людей. Їхня чисельність невелика, але ці процеси будуть продовжуватися", - зауважив Ашурбеков.

За словами депутата Запорізької обласної ради, на ТОТ Запоріжжя заплановано мобілізувати 150 тис. людей.

"Цю цифру презентував гауляйтер цієї території. Але вона є нереалістичною тому, що там немає стільки чоловіків призовного віку. Щоб рапортувати своєму керівництву, окупанти будуть вдаватися до різноманітних заходів і мобілізовувати чоловіків і старшого віку. Тому ці процеси ми ще будемо бачити. Вони будуть придумувати нові й нові речі, і не тільки грошові. Думаю, що спочатку це буде начебто стимуляція матеріальними благами, а далі це будуть примусові процеси або шантаж в обмін на безпеку сім'ї", - наголосив Ашурбеков.

Російські загарбники посилили примусову мобілізацію в тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку Запорізької області.











