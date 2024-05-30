Росіяни посилили мобілізацію в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку

Про це повідомляє рух "Анти Z".

Зокрема активісти виявили, що окупаційна влада разом із російськими військовими організовують рейди по домівках місцевих жителів, перевіряють документи, а також з’ясовують, чи стоять чоловіки на військовому обліку.

"У більшості випадків, чоловікам видають повістки на місці та вимагають негайного прибуття до військкоматів для подальшого відправлення на фронт. Зараз такі "рейди" стають дедалі частішими та агресивнішими", - йдеться у повідомленні.