Росіяни посилили мобілізацію в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку
Російські загарбники посили примусову мобілізацію у тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку Запорізької області
Про це повідомляє рух "Анти Z".
Зокрема активісти виявили, що окупаційна влада разом із російськими військовими організовують рейди по домівках місцевих жителів, перевіряють документи, а також з’ясовують, чи стоять чоловіки на військовому обліку.
"У більшості випадків, чоловікам видають повістки на місці та вимагають негайного прибуття до військкоматів для подальшого відправлення на фронт. Зараз такі "рейди" стають дедалі частішими та агресивнішими", - йдеться у повідомленні.
- 29 травня повідомлялось, що російські загарбники вербують молодь із тимчасово окупованих територій України до вступу у вищі військові училища Росії.
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