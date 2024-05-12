В Часовому Яру вирішується доля Донецької області, - військовий експерт Дикий

Про це він розповів в етері Еспресо

"Я думаю, що в росіян не має мети захопити Часів Яр під конкретну дату. Втім, мета дотиснути Часів Яр в них точно є. Оскільки, це вже не оперативний рівень, а стратегія. В Часовому Ярі вирішується доля Донецької області. Зокрема, всієї частини Донецької області, яка не окупована росіянами. Річ у тому, що Часів Яр це панівні висоти. Якщо ми втратимо ці висоти, то потім відбити їх буде дуже складно. А також в росіян зʼявиться можливість прострілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ", - пояснив Дикий.

Експерт зауважив, що за Часів Яр тривають складні бої

"Далі важко буде не тільки протидіяти обстрілам цих міст, а стримати просування окупантів буде не легко. Поки що Часів Яр тримається. За це місто йдуть дуже складні бої. Ми перекидаємо туди резерви. І для мене дуже показовим є те, що туди були перекинуті спецпідрозділи ГУР. Поки що просувань, на щастя, росіяни там не мають", - додав він.