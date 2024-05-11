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На Донеччині ворог найбільше атакує у напрямку Часового Яру та Покровська, - Генштаб

11 травня, 2024 субота
20:20
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

За добу 11 травня на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. У Донецькій області російські окупанти найбільше атакують Сили оборони у напрямку Часового Яру та Покровська

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Росіяни завдали 7 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснили 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. 

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Блешня, Хрінівка, Соснівка Чернігівської області; Басівка, Кіндратівка, Садки, Миропілля, Попівка, Студенок Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 15 населених пунктів, зокрема Дружба, Григорівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Карлівка, Миколаївка, Новогродівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 3 радіолокаційних станціях та 4 районах зосередження особового складу противника.

  • Станом на 12:00 суботи 11 травня 2024 року Сили оборони зупинили просування російських окупаційних військ на рубежах 2-5 км від українсько-російського кордону. 
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Часів Яр
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