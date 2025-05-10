Євросоюз офіційно підтримав заклик до 30-денного припинення вогню в Україні

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас від імені всього Європейського Союзу.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїх зобов’язаннях щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні, основаного на принципах Статуту ООН та міжнародного права, та вітає всі зусилля з досягнення такого миру. Ми долучаємося до України та міжнародних партнерів, включно зі Сполученими Штатами, у заклику до повного безумовного припинення вогню принаймні на 30 днів", - йдеться у документі.

Як наголосила Каллас, ця пауза в бойових діях може стати важливим кроком до зменшення страждань мирного населення та надати простір для змістовних переговорів з метою завершення російської агресивної війни й для відновлення справжнього - всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

За словами високої представниці ЄС, як і в минулому, зараз Росія має продемонструвати своє бажання досягти миру.

Ця заява була підтримана іншими учасниками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові 9 травня, які не входять до складу Євросоюзу: Молдовою, Північною Македонією, Норвегією, Україною і Великою Британією.