Трамп закликав РФ та Україну до 30-денного припинення вогню, і пригрозив санкціями у разі порушення перемирʼя

Про це він написав у Truth Social.

Після розмови з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп звернувся до Росії та України з вимогою про повне та безумовне припинення воєнних дій, застерігаючи від порушення перемирʼя новими санкціями.

"В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів. Якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, США та їхні партнери запровадять нові санкції", - йдеться у повідомленні.

Трамп також зазначив, що необхідно, щоб кожен прагнув припинення конфлікту, і він відданий забезпеченню міцного миру між Росією та Україною, і європейські партнери також.

"Це припинення вогню в кінцевому підсумку має сприяти укладенню мирної угоди. Це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний миттєво, якщо мої послуги знадобляться", - наголосив він.

Заява президента США Дональда Трампа, Фото: Truth Social Дональд Трамп