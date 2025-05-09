Трамп закликав РФ та Україну до 30-денного припинення вогню, і пригрозив санкціями у разі порушення перемирʼя
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 8 травня закликав Росію та Україну до повного безумовного припинення вогню, та пригрозив новими санкціями у разі порушення перемирʼя
Про це він написав у Truth Social.
Після розмови з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп звернувся до Росії та України з вимогою про повне та безумовне припинення воєнних дій, застерігаючи від порушення перемирʼя новими санкціями.
"В ідеалі США закликають до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни будуть притягнуті до відповідальності за повагу до святості цих прямих переговорів. Якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, США та їхні партнери запровадять нові санкції", - йдеться у повідомленні.
Трамп також зазначив, що необхідно, щоб кожен прагнув припинення конфлікту, і він відданий забезпеченню міцного миру між Росією та Україною, і європейські партнери також.
"Це припинення вогню в кінцевому підсумку має сприяти укладенню мирної угоди. Це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний миттєво, якщо мої послуги знадобляться", - наголосив він.
Заява президента США Дональда Трампа, Фото: Truth Social Дональд Трамп
- 8 травня Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили конкретні заходи для встановлення миру.
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