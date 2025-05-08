"Росія має показати серйозність намірів": Зеленський обговорив з Трампом конкретні кроки для досягнення миру

Про це повідомив президент України.

Зеленський поінформував, що розповів Трампу про ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Вони також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

"Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зеленський розповів, що Трамп підтвердив прагнення до завершення війни й готовність допомагати. Американський президент також підтримує необхідність припинення вогню.

Крім того, під час розмови лідери країн домовились про подальші контакти.

Про розмову Зеленського з Трампом повідомляв прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

Раніше Трамп сказав на брифінгу, що планує розмову з Зеленським стосовно угоди про "економічне партнерство", яку 8 травня ратифікувала Верховна Рада, передає "Європейська правда".

Зокрема, глава Білого дому заявив журналістам, що Вашингтон "щойно уклав угоду про рідкісноземельні метали з Україною".

"Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (України, – ред.) дещо пізніше", - додав американський лідер.

Водночас Трамп зазначив, що Штати тепер мають "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів".