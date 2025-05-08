Верховна Рада ратифікувала угоду щодо копалин із США

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Рада підтримала ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною і США та створення інвестиційного фонду відбудови. 338 народних депутатів підтримали проєкт закону, ще 9 - не голосували.

Читайте також: Про що домовились у Вашингтоні: у чому ризики угоди зі США та за рахунок чого Україна наповнюватиме фонд відбудови

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль подякував народним депутатам за ратифікацію угоди.

За словами Шмигаля, завдяки угоді Україна отримає стратегічного інвестора (США), залучить інвестиції в нашу економіку, прискорить відбудову після війни та отримає сучасні технології.

"Разом ми зробили важливий крок до відновлення нашої економіки, до посилення України, до зростання добробуту людей. При цьому природні ресурси України залишаються за Україною, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань", - йдеться у заяві.

Шмигаль додав, що вже найближчим часом має завершитись вся технічна робота та розпочатись новий етап співпраці з США.