Два комітети ВР підтримали ратифікацію угоди зі США про надра
Комітет Верховної Ради з міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про співпрацю зі США у сфері корисних копалин — як за основу, так і в цілому
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
До рішення додали важливі уточнення:
- Жодні додаткові домовленості щодо створення Фонду відбудови не повинні суперечити цій угоді.
- Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
11 депутатів проголосували за, один утримався, двоє не голосували.
7 травня народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко повідомила, що Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування.
"Комітет рекомендував підтримати угоду", - написала вона.
Документ розглянуть у сесійній залі 8 травня.
- Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.
- Віцеспікер ВР Корнієнко зазначив, що парламент планує ратифікувати угоду зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин до 9 травня, бо це має символічне значення.
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