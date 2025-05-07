Два комітети ВР підтримали ратифікацію угоди зі США про надра

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До рішення додали важливі уточнення:

Жодні додаткові домовленості щодо створення Фонду відбудови не повинні суперечити цій угоді.

Угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

11 депутатів проголосували за, один утримався, двоє не голосували.

7 травня народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко повідомила, що Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування.

"Комітет рекомендував підтримати угоду", - написала вона.

Документ розглянуть у сесійній залі 8 травня.

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України.

Віцеспікер ВР Корнієнко зазначив, що парламент планує ратифікувати угоду зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин до 9 травня, бо це має символічне значення.

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