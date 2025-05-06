Віцеспікер ВР Корнієнко сказав, чому парламент хоче ратифікувати угоду зі США про надра до 9 травня

Про це віцеспікер ВР Олександр Корнієнко сказав в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо над тим, щоб це (ратифікація угоди, – ред.) було цього тижня. Ми не можемо розголошувати час, місце і дату засідання. Але повірте мені, що тільки-но буде технічна можливість після засідання комітету, ймовірно, сьогоднішнього, з цим рішенням ознайомитися і зібрати залу, то відразу це буде", - сказав політик.

За його словами, влада прагне показати, у відповідь на спроби Росії виглядати впливовою, що Україна зміцнює свою безпеку і співпрацю зі США.

Віцеспікер ВР зазначив, що угода вже підписана урядом і внесена до парламенту як додаток до законопроєкту №0309. Ратифікація стосується саме цього документа. Інші пов'язані документи — це операційні угоди між виконавчими органами обох країн (наприклад, DFC у США та українська агенція державно-приватного партнерства), і вони не потребують ратифікації.

Ця угода, за словами Корнієнка, не лише символічна, а й практична — вона сприятиме підвищенню безпеки та повоєнному відновленню України.

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України. Тепер її має ратифікувати парламент.

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