В Купʼянській громаді 7500 цивільних написали письмову відмову від обовʼязкової евакуації, - голова міської ВА Беседін
Начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що на території громади залишається понад 7500 цивільних громадян, майже всі вони написали письмові відмови від евакуації
Про це він розповів в етері Еспресо
"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації.Обовʼязково евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", - розповів Беседін.
За словами очільника міської ВА, для безпечної евакуації з громади створені всі умови
"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", - додав він.
- 21 березня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що Куп'янську залишається 220 дітей, імовірно, приймуть рішення про примусову евакуацію
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