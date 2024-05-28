В Купʼянській громаді 7500 цивільних написали письмову відмову від обовʼязкової евакуації, - голова міської ВА Беседін

Про це він розповів в етері Еспресо

"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації.Обовʼязково евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", - розповів Беседін.

За словами очільника міської ВА, для безпечної евакуації з громади створені всі умови

"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", - додав він.