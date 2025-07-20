В минулому журналіст та нардеп Єгор Соболєв очолив безпілотний підрозділ й запрошує до себе

Про це він написав у себе на фейсбуці у неділю, 20 липня 2025 року.

"Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БПЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром", - зазначив екснардеп.

Він запрошує до себе добровольців, наголошуючи на високій результативності очоленого ним підрозділу та порівняно невеликих втратах.

"Запрошую до нас приєднатися - запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб Ви зробили максимальний внесок в оборону України. За два з половиною роки роботи з БПЛА в нинішньому підрозділі ми втратили двох побратимів, знищивши при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ. Новий загін збереже орієнтацію на максимальний ККД у бою, ставку на розкриття талантів та збереження кожного побратима та посестри, плюс постійне навчання і пошук дієвіших технологій. Окрім масштабування бойових операцій, це одна з наших нових задач - донесення ефективних ідей та технологій до найвищого командування", - пояснив Соболєв.

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Наразі їм особливо потрібні логісти, адміністратори, а також фахівчині у царині діловодства та комунікації.

"Навчимо бити ворога на будь-якому типі БПЛА, який буде найкраще буде підходити Вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи від заступника з озброєння. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації", - підсумував Соболєв.