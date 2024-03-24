На окупованій Луганщині "швидкі" приїжджають на виклики через 3 години

Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

Окупанти знімають сюжети для ТБ й новини про нібито надання нових "швидких" лікарням в окупованій Луганщині, проте проблема з викликом швидкої залишається навіть в Луганську.

"На відміну від прифронтових міст, там лікарів можна викликати, не виходячи з квартири і скориставшись мобільним телефоном. Проте, це не пришвидшує надання допомоги", - пояснює голова ОДА.

За його словами, на минулому тижні стало зле жінці з Ювілейного, який має власну підстанцію швидкої. Але автівка з медиками приїхала лише за три години, коли серце луганчанки зупинилося. Пояснили тим, що чергувала лише одна бригада, пише Лисогор.

Він підкреслює, що на такому ж низькому рівні в окупації організована і робота соціальних структур. У Сєвєродонецьку місцеві жителі записуються до пенсійного фонду на два тижні наперед.

"Головне – дочекатися і не спізнитися, аби тебе не витиснули з місця в черзі. Бо наступна можливість з’явиться знову щонайменше за 14 діб", - каже він.