На окупованій Луганщині "швидкі" приїжджають на виклики через 3 години
Колаборанти з так званої "ЛНР" хизуються, зокрема й на ТБ, буцімто наданими Росією новими автомобілями екстреної медичної допомоги, проте чергує одна бригада, яка приїжджає на виклик через 3 години
Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
Окупанти знімають сюжети для ТБ й новини про нібито надання нових "швидких" лікарням в окупованій Луганщині, проте проблема з викликом швидкої залишається навіть в Луганську.
"На відміну від прифронтових міст, там лікарів можна викликати, не виходячи з квартири і скориставшись мобільним телефоном. Проте, це не пришвидшує надання допомоги", - пояснює голова ОДА.
За його словами, на минулому тижні стало зле жінці з Ювілейного, який має власну підстанцію швидкої. Але автівка з медиками приїхала лише за три години, коли серце луганчанки зупинилося. Пояснили тим, що чергувала лише одна бригада, пише Лисогор.
Він підкреслює, що на такому ж низькому рівні в окупації організована і робота соціальних структур. У Сєвєродонецьку місцеві жителі записуються до пенсійного фонду на два тижні наперед.
"Головне – дочекатися і не спізнитися, аби тебе не витиснули з місця в черзі. Бо наступна можливість з’явиться знову щонайменше за 14 діб", - каже він.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що з окупованої Херсонщини все більше надходить повідомлень про обмеження пересування чоловіків.
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