На ТОТ Херсонщини окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей, - Соболевський

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, на лівому березі Дніпра зовсім недобре. Тому, що під час підготовки й під час проведення так званих виборів був дуже сильний тиск на людей. Окупанти просто заарештували багато людей. За будь-яких обвинувачень вони зачинили їх, і зараз не дають родичам ніякої інформації: чому затримали, де люди, в чому їх обвинувачують?" - розповів Соболевський.

За його словами, наразі з окупованої Херсонщини все більше повідомлень надходить про обмеження пересування чоловіків.

"Чоловіки вже не можуть виїхати за межі Херсонщини. Для цього їм потрібно готуватися й виїжджати тільки за станом здоров’я, маючи підтверджувальні документи. І це свідчить про те, що окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей", - додав Соболевський.