На ТОТ Херсонщини окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей, - Соболевський
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що з окупованої Херсонщини все більше надходить повідомлень про обмеження пересування чоловіків
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, на лівому березі Дніпра зовсім недобре. Тому, що під час підготовки й під час проведення так званих виборів був дуже сильний тиск на людей. Окупанти просто заарештували багато людей. За будь-яких обвинувачень вони зачинили їх, і зараз не дають родичам ніякої інформації: чому затримали, де люди, в чому їх обвинувачують?" - розповів Соболевський.
За його словами, наразі з окупованої Херсонщини все більше повідомлень надходить про обмеження пересування чоловіків.
"Чоловіки вже не можуть виїхати за межі Херсонщини. Для цього їм потрібно готуватися й виїжджати тільки за станом здоров’я, маючи підтверджувальні документи. І це свідчить про те, що окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей", - додав Соболевський.
- Окупанти посилили обшуки і тиск на українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини через низьку явку на так звані вибори президента РФ.
- Невдовзі після так званих виборів президента РФ російський диктатор Володимир Путін накаже провести наступну хвилю примусової мобілізації для війни з Україною.
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