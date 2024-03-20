На лівобережжі Херсонщини росіяни посилили обшуки через низьку явку на "виборах", - рух "Жовта стрічка"
Окупанти посилили обшуки і тиск на українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини через низьку явку на так звані вибори президента РФ
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
Повідомляється, що інформація надійшла від активістів руху зі Скадовська, Генічеська та Нової Каховки. За їхніми даними, окупанти перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.
"Все це робиться через провал рашистів в організації фейкових виборів на окупованому лівому березі Херсонщини. Не здивуємось якщо Сальдо знімуть з посади гауляйтера", - йдеться у повідомленні.
- 20 березня стало відомо, що російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонської області перевдягаються у цивільний одяг, щоб "максимально" захистити себе від партизанів.
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