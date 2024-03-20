На лівобережжі Херсонщини росіяни посилили обшуки через низьку явку на "виборах", - рух "Жовта стрічка"

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

Повідомляється, що інформація надійшла від активістів руху зі Скадовська, Генічеська та Нової Каховки. За їхніми даними, окупанти перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.

"Все це робиться через провал рашистів в організації фейкових виборів на окупованому лівому березі Херсонщини. Не здивуємось якщо Сальдо знімуть з посади гауляйтера", - йдеться у повідомленні.