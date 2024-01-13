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В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи

13 січня, 2024 субота
08:33
Війна з Росією Вибух у Бердянську

Зранку суботи, 13 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи в центральній частині міста

Про це повідомляють начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Петро Андрющенко.

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - повідомила Галіціна.

Натомість Андрющенко повідомив, що дим підіймається з району комендатури
та з боку Приморської площі.

Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги. 

  • Рано-вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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