В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи
Зранку суботи, 13 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи в центральній частині міста
Про це повідомляють начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Петро Андрющенко.
"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - повідомила Галіціна.
Натомість Андрющенко повідомив, що дим підіймається з району комендатури
та з боку Приморської площі.
Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги.
- Рано-вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, який чули мешканці декількох мікрорайонів міста.
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