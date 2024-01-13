В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи

Про це повідомляють начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна та радник мера Петро Андрющенко.

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - повідомила Галіціна.

Натомість Андрющенко повідомив, що дим підіймається з району комендатури

та з боку Приморської площі.

Пізніше в районі центру пролунав ще один вибух, після якого окупанти увімкнули сигнал повітряної тривоги.