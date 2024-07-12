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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту

12 липня, 2024 п'ятниця
13:22
Війна з Росією новини Львівщини

У тимчасово окупованому Маріуполі 12 липня пролунали вибухи. Над містом видніється дим. За попередніми даними, можливий приліт у районі аеропорту

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом. Крім цього, там видніється дим. Натомість місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу російської ППО.

"За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був так званий віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок ДНР Денис Пушилін", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти повідомляють, що на місце вибухів виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі росіяни написали про приліт біля будинків, але, як заявляє міськрада, це не відповідає дійсності, бо поряд з аеропортом немає житлової забудови.

  • Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що в агломерації Маріуполь-Бердянськ 6 липня на місці базування окупантів стався вибух, внаслідок якого швидкі з різних районів забирали десятки поранених російських вояк.

Теги:
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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