Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 6 липня, ми точно знаємо, що у нашій агломерації Маріуполь-Бердянськ неподалік селищ Бабах-Тарама Донецької області та Куликове Запорізької області щось вибухнуло на місці базування окупантів, де вони будували свій табір. Чи то був приліт, чи то була детонація, бо росіяни іноді можуть і самі себе непогано підривати, не можу стверджувати на 100%. Проте можу сказати, що там сталася пожежа і були настільки великі втрати росіян, що вони залучали швидкі допомоги не тільки з Бердянського району Запорізької області, а ще й з Мангушського району Донецької області, як частини Маріупольського району", - зауважив радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко додав, що мова йде щонайменше про десятки сильно поранених окупантів, яких вивозили у бік Бердянська.