Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що в агломерації Маріуполь-Бердянськ 6 липня на місці базування окупантів стався вибух, внаслідок якого швидкі з різних районів забирали десятки поранених російських вояк
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 6 липня, ми точно знаємо, що у нашій агломерації Маріуполь-Бердянськ неподалік селищ Бабах-Тарама Донецької області та Куликове Запорізької області щось вибухнуло на місці базування окупантів, де вони будували свій табір. Чи то був приліт, чи то була детонація, бо росіяни іноді можуть і самі себе непогано підривати, не можу стверджувати на 100%. Проте можу сказати, що там сталася пожежа і були настільки великі втрати росіян, що вони залучали швидкі допомоги не тільки з Бердянського району Запорізької області, а ще й з Мангушського району Донецької області, як частини Маріупольського району", - зауважив радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що мова йде щонайменше про десятки сильно поранених окупантів, яких вивозили у бік Бердянська.
- 30 червня військовий рух українців та кримських татар "Атеш" інформували про велику кількість втрат у росіян, зафіксувавши евакуаційну колону техніки з пораненими військовослужбовцями армії РФ.
- 3 липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що мігрантів, яких росіяни завезли в тимчасово окупований Маріуполь, депортують під Часів Яр Донецької області.
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