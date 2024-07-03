Окупанти депортують завезених у Маріуполь мігрантів під Часів Яр, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, лише за сьогодні 31 мігранта депортували з Маріуполя під Часів Яр.

"Не розумію тільки, чому ФСБ приховує, що всі вони з російськими паспортами? Але, ну погодьтесь, красиво, коли русня сама себе скорочує", - пише Андрющенко.