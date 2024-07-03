Окупанти депортують завезених у Маріуполь мігрантів під Часів Яр, - Андрющенко
Мігрантів, яких росіяни завезли в тимчасово окупований Маріуполь, депортують під Часів Яр Донецької області
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, лише за сьогодні 31 мігранта депортували з Маріуполя під Часів Яр.
"Не розумію тільки, чому ФСБ приховує, що всі вони з російськими паспортами? Але, ну погодьтесь, красиво, коли русня сама себе скорочує", - пише Андрющенко.
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- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі повністю зруйнований.
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