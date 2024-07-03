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ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру

3 липня, 2024 середа
14:53
Війна з Росією Карта бойових дій: Часів Яр

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна. Ворог вчора зайняв мікрорайон "Канал". На штабних мапах він зветься Новий. На жаль, довелося відступити, оскільки мікрорайон повністю зруйнований. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через Канал логістика відбувається у кількох точках. Ворог постійно обстрілює ці точки переправи", - пояснив Микула. 

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, подальше утримання руїн у мікрорайоні "Канал" принесло б дуже великі та невиправдані втрати серед особового складу ЗСУ.

"Тому було прийнято рішення відійти, і це рішення справді стосується збереження особового складу", - наголосив Микула.

  • Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони України вдалося відбити на Покровському напрямку.
  • Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв (позивний Шейх) зазначив, що вже тиждень на Горлівському напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Торецьк є одним з напрямків, де ворог намагається проводити фронтальні атаки.



 

Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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