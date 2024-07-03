ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна. Ворог вчора зайняв мікрорайон "Канал". На штабних мапах він зветься Новий. На жаль, довелося відступити, оскільки мікрорайон повністю зруйнований. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через Канал логістика відбувається у кількох точках. Ворог постійно обстрілює ці точки переправи", - пояснив Микула.

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, подальше утримання руїн у мікрорайоні "Канал" принесло б дуже великі та невиправдані втрати серед особового складу ЗСУ.

"Тому було прийнято рішення відійти, і це рішення справді стосується збереження особового складу", - наголосив Микула.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони України вдалося відбити на Покровському напрямку.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв (позивний Шейх) зазначив, що вже тиждень на Горлівському напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Торецьк є одним з напрямків, де ворог намагається проводити фронтальні атаки.





