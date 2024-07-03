ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру
Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що мікрорайон "Канал" у Часовому Яру повністю зруйнований
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація складна. Ворог вчора зайняв мікрорайон "Канал". На штабних мапах він зветься Новий. На жаль, довелося відступити, оскільки мікрорайон повністю зруйнований. Утримання позицій у цьому мікрорайоні ускладнюється ще й тим, що через Канал логістика відбувається у кількох точках. Ворог постійно обстрілює ці точки переправи", - пояснив Микула.
За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, подальше утримання руїн у мікрорайоні "Канал" принесло б дуже великі та невиправдані втрати серед особового складу ЗСУ.
"Тому було прийнято рішення відійти, і це рішення справді стосується збереження особового складу", - наголосив Микула.
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