Згурець розповів, де побачимо найбільшу динаміку бойових дій у найближчі тижні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Торецьк – це один з напрямків, де ворог зараз намагається проводити фронтальні атаки у напрямках Північного, Південного, Шумів, атакувати в бік Нью-Йорка, аби забезпечити просування в напрямку Торецька. Ця агломерація потім може впливати на ситуацію на південь від Часового Яру та на ситуацію в Покровську. Наразі маємо спробу противника використовувати всі накопичені резерви для фронтальних атак на Торецьк. Це відповідає стратегії противника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Розуміємо, що зараз суттєво збільшилася інтенсивність бойових дій на цьому напрямку", - зауважив Згурець.

Військовий експерт нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив звіт, де говорив про всі ділянки. Він зазначив, що Покровськ і Торецьк є ділянками, де українська сторона вживає заходів для контратак із використанням артилерії та додаткових сил і засобів.

"Усе буде залежати від того, наскільки вдасться знайти баланс між резервами наших сил і можливостями для знищення противника. Хоча противник також підтягуватиме резерви. Ділянки, які стосуються Торецька, Покровська та Часів Яра, є взаємопов'язаними. Тобто тут ми будемо бачити найбільшу динаміку в найближчі тижні", - додав Згурець.