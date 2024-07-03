Уже тиждень ворог намагається проламати лінію оборони: боєць ЗСУ про Горлівський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог в Юр'ївці перебуває вже не один день. На жаль, це єдине місце, де їм вдалося все ж таки трохи провалити оборону. Вони ще не усю Юр'ївку зайняли, там тривають бої. І це не околиці Нью-Йорка, це вже територія, що межує з Нью-Йорком. У Нью-Йорку також є вуличні бої", - зауважив Ієвлєв.

За словами бійця ЗСУ, ворог штурмує позиції Сил оборони України вже тиждень.

"На жаль, де-не-де у ворога є певні локальні просування. Наразі DeepState не малює навіть приблизно усі напрямки, де ворог намагається розвивати свої штурми. По всій лінії, яку ви бачите біля Горлівки, ворог вже тиждень намагається проламати лінію оборони", - додав Ієвлєв.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони України вдалося відбити на Покровському напрямку.







