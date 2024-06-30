КамАз і три Урали: у Маріуполі партизани зафіксували евакуаційну колону техніки, забиту пораненими окупантами

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху зафіксував КамАз і три Урали, забиті пораненими військовослужбовцями Росії. На чолі була машина автоінспекції, яка супроводжувала колону, а замикала їхня швидка допомога з військовими номерами.

"За кількістю техніки легко визначити ситуацію на фронті і кількість втрат в армії Росії", - зазначили у спротиві.