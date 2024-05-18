В окупованому Скадовську вранці пролунали вибухи
Вранці суботи, 18 травня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Нібито є пошкодження приватного будинку
Про вибухи повідомляє Суспільне.
Зазначається, що перший вибух пролунав близько 9 ранку. Згодом, через 15 хвилин, "Суспільне" повідомило про другий вибух.
Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив вибухи та заявив, що унаслідок цього нібито є пошкодження приватного будинку. Рятувальники вже гасять пожежу.
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