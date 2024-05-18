В окупованому Скадовську вранці пролунали вибухи

Про вибухи повідомляє Суспільне.

Зазначається, що перший вибух пролунав близько 9 ранку. Згодом, через 15 хвилин, "Суспільне" повідомило про другий вибух.

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив вибухи та заявив, що унаслідок цього нібито є пошкодження приватного будинку. Рятувальники вже гасять пожежу.