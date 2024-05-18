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В окупованому Скадовську вранці пролунали вибухи

18 травня, 2024 субота
10:25
Війна з Росією новини Львівщини
Зміст

Вранці суботи, 18 травня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Нібито є пошкодження приватного будинку

Про вибухи повідомляє Суспільне.

Зазначається, що перший вибух пролунав близько 9 ранку. Згодом, через 15 хвилин, "Суспільне" повідомило про другий вибух.

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив вибухи та заявив, що унаслідок цього нібито є пошкодження приватного будинку. Рятувальники вже гасять пожежу.

  • Раніше речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що українські морські піхотинці мужньо тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра.

Теги:
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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2024, субота
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