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"Ворог стогне від роботи артилерії ЗСУ": Братчук про плацдарм у Кринках

25 квітня, 2024 четвер
08:25
Війна з Росією ЗСУ

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що українські морські піхотинці мужньо тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни кожного дня намагаються відправляти штурмові групи, які є невеличкими за складом, у Кринки. Протягом доби таких штурмових дій було 4. Наразі погода впливає на використання дронів з обох сторін. Використання дронів є нашою перевагою на цих плацдармах, але основою є мужність наших морських піхотинців. Триває контрбатарейна боротьба. Артилерія так потужно працює, що у радіоперехопленні ворог стогне від роботи нашої артилерії, і дрони наші вони також ненавидять", - наголосив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, функцію зачистки Кринків узяли на себе російські десантники, але без успіху.

"Росіяни не використовують техніку. Функцію "зачистки" Кринків узяли на себе російські десантники, але нічого в них не виходить. Людей у них не вистачає, тому вони змушені йти до російських мотострільців, пропонуючи їм гроші. Щоб вони йшли до складу штурмової групи, тобто начебто "штурмує десантура", - додав Братчук.

  • Українські сили нещодавно просунулися біля Кринків Херсонської області. ЗСУ зберігають позиції в населеному пункті.
  • Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 104 бойові зіткнення. Українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1040 окупантів.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
втрати окупантів
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