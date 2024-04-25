"Ворог стогне від роботи артилерії ЗСУ": Братчук про плацдарм у Кринках

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни кожного дня намагаються відправляти штурмові групи, які є невеличкими за складом, у Кринки. Протягом доби таких штурмових дій було 4. Наразі погода впливає на використання дронів з обох сторін. Використання дронів є нашою перевагою на цих плацдармах, але основою є мужність наших морських піхотинців. Триває контрбатарейна боротьба. Артилерія так потужно працює, що у радіоперехопленні ворог стогне від роботи нашої артилерії, і дрони наші вони також ненавидять", - наголосив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, функцію зачистки Кринків узяли на себе російські десантники, але без успіху.

"Росіяни не використовують техніку. Функцію "зачистки" Кринків узяли на себе російські десантники, але нічого в них не виходить. Людей у них не вистачає, тому вони змушені йти до російських мотострільців, пропонуючи їм гроші. Щоб вони йшли до складу штурмової групи, тобто начебто "штурмує десантура", - додав Братчук.